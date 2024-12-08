Suriyelilerin Baas Rejimi Kutlamaları - Son Dakika
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Suriyelilerin Baas Rejimi Kutlamaları

Suriyelilerin Baas Rejimi Kutlamaları

Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesi sonrası Karabük, Zonguldak ve Tekirdağ'da Suriyeliler sevinç gösterileri düzenledi.

08.12.2024 22:17
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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Karabük, Zonguldak ve Tekirdağ'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri düzenledi.

Karabük 100. Yıl Mahallesi'ndeki pazar yerinde toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları açtı, Baas rejimini eleştiren sloganlar atıp tekbir getirdi, Kur'an-ı Kerim okudu.

Katılımcılara tatlı, lokma ve şeker ikramı yapılan etkinlikte havai fişek de atıldı.

Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören Suriyeli İbrahim Bitar (26), Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkına teşekkür etti.

Suriye'yi birlikte imar edeceklerini belirten Bitar, "Türk halkının verdiği destekleri hiç unutmayacağız. İnşallah borcumuzu ödeyeceğiz. Allah razı olsun. Allah'a şükür Suriye'yi birlikte özgürleştirdik. Eğitimimiz bitince Suriye'ye döneceğiz. Ülkemizi inşa edeceğiz. Hiç kimse ülkesinden ayrılmak istemez. Eğitimizi tamamlayıp geri dönmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kutlamalara katılan 40 yaşındaki Erva Şeyh de özgür oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Beklemiyorduk. Çok şükür sonunda özgür olduk. Artık memlekete rahat rahat gidebiliriz." diye konuştu.

Sidra Abdullah (18) ise ülkeleri adına çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Hiç beklemiyorduk. Bizim için de sürpriz oldu. Tarif edilmez bir mutluluk." ifadesini kullandı.

Ömer Elmahmud (30) da "Bu sadece Suriyelilerin değil, bütün Müslümanların zaferi." dedi.

Zonguldak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü önünde bir araya gelen Suriyeliler, rejimin çöküşünü kutladı.

Baas rejimini eleştiren sloganlar atan Suriyeliler, sık sık tekbir getirdi. Ellerinde Türk ve Suriye bayraklarıyla slogan atan Suriyeliler, çevredekilere tatlı ve hurma ikram etti.

Mehter marşının çalındığı ve bazı Suriyelilerin gözyaşlarına hakim olamadığı kutlamalarda grup, fotoğraf çektirdikten sonra dağıldı.

Emniyet güçleri de gösteride güvenlik önlemi aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Muhammed Ali Almashi, gazetecilere, "bu zaferi sadece Suriye mazlumları değil, dünyadaki tüm mazlumlara armağan ettiklerini" söyledi.

Muhammed Ali Almashi, "Burada okudum, liseyi de burada bitirdim. Mühendisliği de burada kazandım, burada bitirmeyi düşünüyorum. İnşallah bitirir bitirmez ülkeme gidip orayı yeniden ihya edeceğiz. Yeniden 2011'den daha güzel yapacağız inşallah." dedi.

Aynı üniversitenin tıp fakültesinde eğitim gören ikinci sınıf öğrencisi Duana Alhsan da durumlar biraz daha iyileşirse herkesin ülkesine geri döneceğini ifade ederek, "Nakil gibi işlemler olursa da tabii ki yapacağız. Sonuçta kimsenin ülkesi gibi rahat edeceği yer yoktur." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da ellerinde Türk bayraklarıyla Rüstem Paşa Camisi'ne gelen Suriyeliler, akşam namazının ardından fetih namazı kıldı. Namazın ardından dua edildi.

Daha sonra Atatürk Meydanı'na yürüyen grup, burada sloganlar attı. Sevinç gösterileri yapan grup, bir süre sonra dağıldı.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güvenlik, Tekirdağ, Türkiye, Suriye, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyelilerin Baas Rejimi Kutlamaları - Son Dakika

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