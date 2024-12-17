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Suriyelilerin memleketlerine dönüşü hız kazandı

Yıllarca uzak kaldıkları memleketlerine dönüş yolundaki Suriyeliler'den Türk halkına teşekkür

KİLİS - Suriye'de Esad rejiminin düşmesi ile yeni bir dönemin kapıları açılırken, yıllarca ülkelerinden uzakta yaşayan Suriyeli mülteciler peyderpey memleketlerine dönmeye devam ediyor.

Suriye'de Baas rejiminin 61 yıl sonra son bulması ve Esad'ın ülkeden kaçması ile birlikte Türkiye'de barınan Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönüşleri hız kazandı. Suriye'deki yaşamın normale dönmeye başlamasıyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek yıllardır ayrı kaldıkları topraklarına geri dönmeye devam ediyor.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın işlemlerinin ardından Suriye'ye geçiş yapanlar yıllar önce bıraktıkları topraklara yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Suriyeliler, artık dönme vaktinin geldiğini ve memleketlerinin yeniden inşa sürecinde yer alacaklarını söylüyorlar. Diktatör Esad'ın artık mülteci kendilerinin ise ev sahibi olduğunu belirten Suriyeliler, yeni bir döneme giren ülkelerinde artık huzur ve barış içerisinde yaşamak istediklerini ifade ettiler.

Gün boyu Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk yaşanırken, mültecilerin bekleme süreleri boyunca yiyecek-içecek ihtiyaçları da bölgede kurulan STK'ların mobil mutfakları ile sağlanıyor.