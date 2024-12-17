Suriyelilerin Memleketlerine Dönüşü Hız Kazandı - Son Dakika
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Suriyelilerin Memleketlerine Dönüşü Hız Kazandı

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Suriye'deki Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte, Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönüşü hızlandı. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek geri dönen Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti. Yeni bir dönem başlamasıyla huzur ve barış içinde yaşamak isteyen mülteciler, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde yer alacaklarını belirtti.

17.12.2024 14:54
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Suriyelilerin memleketlerine dönüşü hız kazandı

Yıllarca uzak kaldıkları memleketlerine dönüş yolundaki Suriyeliler'den Türk halkına teşekkür

KİLİS - Suriye'de Esad rejiminin düşmesi ile yeni bir dönemin kapıları açılırken, yıllarca ülkelerinden uzakta yaşayan Suriyeli mülteciler peyderpey memleketlerine dönmeye devam ediyor.

Suriye'de Baas rejiminin 61 yıl sonra son bulması ve Esad'ın ülkeden kaçması ile birlikte Türkiye'de barınan Suriyeli mültecilerin memleketlerine dönüşleri hız kazandı. Suriye'deki yaşamın normale dönmeye başlamasıyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen Suriyeliler, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek yıllardır ayrı kaldıkları topraklarına geri dönmeye devam ediyor.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın işlemlerinin ardından Suriye'ye geçiş yapanlar yıllar önce bıraktıkları topraklara yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Suriyeliler, artık dönme vaktinin geldiğini ve memleketlerinin yeniden inşa sürecinde yer alacaklarını söylüyorlar. Diktatör Esad'ın artık mülteci kendilerinin ise ev sahibi olduğunu belirten Suriyeliler, yeni bir döneme giren ülkelerinde artık huzur ve barış içerisinde yaşamak istediklerini ifade ettiler.

Gün boyu Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk yaşanırken, mültecilerin bekleme süreleri boyunca yiyecek-içecek ihtiyaçları da bölgede kurulan STK'ların mobil mutfakları ile sağlanıyor.

Kaynak: İHA

Öncüpınar Sınır Kapısı, İnsan Hakları, Dış Politika, Göçmenler, Türkiye, Suriye, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyelilerin Memleketlerine Dönüşü Hız Kazandı - Son Dakika

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