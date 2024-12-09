Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Devam Ediyor - Son Dakika
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Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Devam Ediyor

Suriyelilerin Ülkesine Dönüşü Devam Ediyor

Türkiye'deki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönüş işlemlerini yapıyor.

09.12.2024 19:16
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Ülkelerindeki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırıyor.

İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, daha sonra ülkelerine dönüyor.

Türkiye'ye 2013 yılında geldiğinde 8 yaşında olan ve bugün 19 yaşında ülkesine dönen Taha Hariri, AA muhabirine, ülkesine döndüğü için çok mutlu olduğunu ve Allah'a şükür ettiğini söyledi.

Türkiye'de terzilik yaptığını belirten Hariri, "Babam Ziraat mühendisi, Elbeyli'ye yakın yerde mühendislik yapıyordu. Orada gözünden yaralanınca bıraktı. Biz biraz çalıştık, şu an ülkemize dönüyoruz ve bu yüzden çok mutluyuz, hep bugünü bekliyorduk." dedi.

Ağabeyinin 14 yıl önce Esed rejimi tarafından esir alındığını anlatan Hariri, "Beklediğimiz şey ülkemizin düzelmesi ve geri dönmekti. Ağabeyim Esed'in elinde esirdi. Hapishaneler açıldı diyorlar, şu anda bilmiyorum, haber alamadık. İnşallah onunla kavuşacağız." ifadelerine yer verdi.

Sara Hariri de Türkiye'de çok güzel zaman geçirdiğini ve burayı hep özleyeceğini, arkadaşlarından ayrılacağı için üzgün olsa da ülkesine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Ali Casım ise Türkiye'ye teşekkür ederek, "Biz burada çok güzel yaşadık, Türkler bizi mutlu etti, Allah da onları mutlu etsin." dedi.

Ailesiyle Suriye'ye dönmek üzere sınır kapısına gelen Selin Baraka da 4 senedir Türkiye'de yaşadığını anlatarak, "Suriye'ye gideceğiz, mutluyum. Buradan birlikte ülkemize dönüyoruz. Türkiye çok güzel, burayı çok sevdim. Şimdi savaş kalmadı, ülkemize gidiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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