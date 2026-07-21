Sürmene'de Bayraktar Bilim Merkezi Temeli Atıldı - Son Dakika
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Sürmene'de Bayraktar Bilim Merkezi Temeli Atıldı

Sürmene\'de Bayraktar Bilim Merkezi Temeli Atıldı
21.07.2026 15:00
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Trabzon Sürmene'de Bayraktar Bilim Merkezi, pazar yeri ve otopark için toplu temel atma töreni düzenlendi. Projeyle 268 tezgahlı pazar yeri, 126 araçlık otopark ve satış dükkanları yapılacak, 2027'de hizmete açılması planlanıyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Bayraktar Bilim Merkezi, pazar yeri ve otopark projelerinin toplu temel atma töreni gerçekleştirildi.

Vali Tahir Şahin, ilçedeki Selçuk Bayraktar Caddesi'nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve Bayraktar ailesinin çalışmasıyla Türkiye'nin üretimde dünyadaki konumunu önemli bir noktaya taşıdığını söyledi.

Yerel yönetimlerin istişare ederek kentteki sorunları tespit ettiğini belirten Şahin, bakanlıklar ve milletvekillerinin de desteğiyle kentte çeşitli yatırımların yapıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Sürmene Belediyesiyle birlikte pazar yeri ve otopark projesi için 184 milyon liralık ihale yaptıklarını belirterek 2027 yılında burayı hizmete açmayı planladıklarını kaydetti.

İlçedeki önemli bir ihtiyacı karşılamayı hedeflediklerini aktaran Genç, "Sürmene'de pazarlarımız caddenin üzerinde. Caddedeki trafik sıkışıklığı kadar oradaki ürünlerin sağlıklı oluşu da çok önemli. O nedenle seneye Sürmene'miz bu güzel yatırımla 268 tezgahlı modern bir pazar yerine ve 126 araçlık otoparka ve 12 adet satış dükkanına sahip olacak. Ayrıca çatısında enerji üreteceğiz." ifadesini kullandı.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu ise kapalı otopark ve pazar yeri projesi ile Bayraktar Bilim Merkezi'nin temelini atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Törene, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sürmene, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürmene'de Bayraktar Bilim Merkezi Temeli Atıldı - Son Dakika

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