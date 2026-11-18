Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evde silahla göğsünden vurulan İbrahim Halil Öztürk'ü (19), ağabeyi Mehmet Öztürk'ün öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Suruç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Halil Öztürk, evde göğsünden silahla vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öztürk, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İbrahim Halil Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Öztürk'ün annesi E.Ö. ile ağabeyi Mehmet Öztürk'ü gözaltına aldı.

ANNE, OLAYIN KAZA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Evde arama yapan polis, olayda kullanılan silaha ulaşamadı. İlk ifadesinde olayın kaza olduğunu öne süren anne E.Ö., silah temizlendiği sırada ateş aldığını ve oğlu İbrahim Halil Öztürk'ün kendisini vurduğunu iddia etti.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, ağabey Mehmet Öztürk'ü tedirgin tavırları nedeniyle yeniden sorguya aldı. Öztürk, bu kez kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Kardeşiyle sürekli tartıştıklarını anlatan Mehmet Öztürk, olay günü de aralarında çıkan tartışmada silahla vurarak öldürdüğünü söyledi.

E.Ö.'nün delilleri karartma, Mehmet Öztürk'ün ise cinayet şüphelisi olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.