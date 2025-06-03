Bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

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Bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti
03.06.2025 16:23  Güncelleme: 17:23
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Bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde parkta bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis, ateşi açan kişiyi arıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde parkta bisiklet süren Sami Yusuf Kaya'nın (6) başına yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Kaya yaşamını yitirdi.

BİSİKLET SÜRERKEN BAŞINA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Olay, pazar günü Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki parkta bisiklet süren Sami Yusuf Kaya bir anda yere düşerek kanlar içinde kaldı. Durumu fark eden ailesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Beyin kanaması şüphesiyle tomografisi çekilen Kaya'nın başına mermi çekirdeği isabet ettiği belirlendi. Buradan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sami Yusuf Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın yaşandığı bölgede inceleme yapan polis ekipleri tabancayı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Beşiktaş 1903:
    Çok üzücü 5 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    AKP kral yapan sehir ne bekliyorsunuz. 0 0 Yanıtla
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