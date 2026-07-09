Suruç'ta Çocuk Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Suruç'ta Çocuk Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

09.07.2026 22:06
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14 yaşındaki Hira Çelik, arızalı prize dokunarak elektrik akımına kapıldı ve yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

Kırsal Yönlü Mahallesi'ndeki evinde arızalı olduğu öğrenilen prize dokunan Hira Çelik (14) elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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