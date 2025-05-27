Suruç\'ta Kamyon-Otomobil Çarpıştı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgile göre, Ş.A. yönetimindeki 21 ADS 483 plakalı kamyon, Suruç- Mürşitpınar kara yolu kırsal Yalınca Mahallesi mevkisinde C.T'nin kullandığı 63 LC 093 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekibince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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