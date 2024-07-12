Suruç'ta Sahte Kimlikle Para Çekmeye Çalışan 4 Zanlı Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sahte kimlikle başkasına ait hesaptan para çekmeye çalıştıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamada, Suruç Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başkasına ait bilgileri kullanarak bankadan para çekilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bankaya giden polis, sahte kimlikle para çekmeye çalışan F.H. (43) ve R.E'yi (15) suçüstü yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler N.E'nin (38) de bu yöntemle suç işlediğini tespit etti. Bu kişilere sahte kimlik hazırladığı belirlenen A.E.H'de (29) ekiplerce gözaltına alındı.

İfadesi alınan R.E. serbest bırakılırken diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.