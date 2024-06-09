Suruç'ta Sulama Borusu Patladı, Arpa Ekili Tarla Zarar Gördü - Son Dakika
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Suruç'ta Sulama Borusu Patladı, Arpa Ekili Tarla Zarar Gördü

Suruç\'ta Sulama Borusu Patladı, Arpa Ekili Tarla Zarar Gördü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Atatürk Barajı'ndan taşınan suyu Suruç Ovası'na ileten sulama boru hattının patlaması sonucu arpa ekili tarla su altında kaldı ve ekinlere zarar verdi. Boru hattının patlaması nedeniyle su tazyikle yüksek bir şekilde fışkırdı ve çevredeki tarlalarda birikti. Bir süre sonra vanası kapatılan boru hattı onarıldı.

09.06.2024 16:21
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle arpa ekili tarlayı su bastı, ekinlerde zarar oluştu.

Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru hattının Dumlukuyu Mahallesi yakınlarındaki kısmı, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Tazyikle metrelerce yükseğe fışkıran su, çevredeki arpa ekili arazilerde birikti.

Bir bölümü sular altında kalan tarlalardaki su birikintisi arpa ekinine zarar verdi.

Yaklaşık 1 saatlik akıntının ardından vanası kapatılan boru hattı onarıldı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Suruç, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suruç'ta Sulama Borusu Patladı, Arpa Ekili Tarla Zarar Gördü - Son Dakika

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