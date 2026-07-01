Sürücü Karpuzları Ezerek Kaçtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde esnaf, pazar yerine otomobille girip karpuzlarını ezen sürücüden şikayetçi oldu.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde yönünü karıştıran bir otomobil sürücüsü, sem pazarından geçmek istedi.
Aracın geçeceği yerde karpuzları gören sürücü, ürünlerin kaldırılmasını istedi.
Pazar esnafı E.K, ürünleri kaldıramayacağını söylemesi üzerine sürücü karpuzların üzerinden geçerek alandan uzaklaştı.
Otomobilin karpuzları ezdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Esnaf, polis merkezine giderek sürücüden şikayetçi oldu.
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