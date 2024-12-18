Sürücü Kaza Sonrası Ailesini Bırakıp Kaçtı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki araçlara çarptıktan sonra yaralanan annesi ve kız kardeşlerini otomobilde bırakarak uzaklaşan sürücü polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet F. (26) yönetimindeki 20 ALC 837 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda, park halindeki 20 AFE 498 plakalı hafif ticari araç ile 09 YF 324 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, araçlara çarpan otomobildeki yolcular Lütfiye F, Elif F. ve Buse Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan otomobilde annesi ve kız kardeşlerini bırakıp yaya olarak uzaklaşan sürücü, polis merkezine giderek teslim oldu.