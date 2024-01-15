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Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı•
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kooperatif Mahallesi'nde yaşandı. Sabah okula gitmek için evden çıkan Z.A., kavşakta başıboş köpeklerin saldırısı sonucu kaçmaya başladı. Z.A.'yı gören bir esnaf köpeklerin önüne atlayıp, çocuğu korumaya aldı. Bir sürücü de otomobili köpeklerin üzerine doğru sürdü. Bunun üzerine köpekler bölgeden uzaklaştı. Z.A.'nın yara almadan kurtulduğu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Sürücü, köpek saldırısına uğrayan kız çocuğunu kurtardı - Son Dakika