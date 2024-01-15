Sürücü, köpek saldırısına uğrayan kız çocuğunu kurtardı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki kız çocuğu Z.A.'yı, esnaf ve otomobilini köpeklerin üzerine süren sürücü kurtardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kooperatif Mahallesi'nde yaşandı. Sabah okula gitmek için evden çıkan Z.A., kavşakta başıboş köpeklerin saldırısı sonucu kaçmaya başladı. Z.A.'yı gören bir esnaf köpeklerin önüne atlayıp, çocuğu korumaya aldı. Bir sürücü de otomobili köpeklerin üzerine doğru sürdü. Bunun üzerine köpekler bölgeden uzaklaştı. Z.A.'nın yara almadan kurtulduğu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.