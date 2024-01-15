 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sürücü, köpek saldırısına uğrayan kız çocuğunu kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Sürücü, köpek saldırısına uğrayan kız çocuğunu kurtardı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki kız çocuğu, bir esnafın köpeklerin önüne atlaması ve bir sürücünün otomobili köpeklerin üzerine sürmesiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü, köpek saldırısına uğrayan kız çocuğunu kurtardı
15.01.2024 - 22:12,  Güncelleme: 22:15
Abone Ol
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki kız çocuğu Z.A.'yı, esnaf ve otomobilini köpeklerin üzerine süren sürücü kurtardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kooperatif Mahallesi'nde yaşandı. Sabah okula gitmek için evden çıkan Z.A., kavşakta başıboş köpeklerin saldırısı sonucu kaçmaya başladı. Z.A.'yı gören bir esnaf köpeklerin önüne atlayıp, çocuğu korumaya aldı. Bir sürücü de otomobili köpeklerin üzerine doğru sürdü. Bunun üzerine köpekler bölgeden uzaklaştı. Z.A.'nın yara almadan kurtulduğu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücü, köpek saldırısına uğrayan kız çocuğunu kurtardı - Son Dakika


21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57
Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46
Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44
Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44
Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40
Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29
Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu

Son Dakika
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
20:44 Sevgilisinin yüzüne kimyasal madde atan sanığa 20 yıl hapis cezası
20:44 Şehirdeki 10 pavyonu yetkisini kullanarak kapatan Kütahya Valisi Işın sessizliğini bozdu: Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
20:40 Türkiye'den sınır dışı edilen Antalyasporlu futbolcu İsrail'de kahraman gibi karşılandı
19:29 Kız arkadaşıyla tartışan lise öğrencisi intihar girişiminde bulundu
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 23:09:03. #1.11#
SON DAKİKA: Sürücü, köpek saldırısına uğrayan kız çocuğunu kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement