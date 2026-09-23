Sürücüler dikkatli olsun, Malkara-Çanakkale'de bakım 30 Ekim'e kadar sürecek - Son Dakika
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Sürücüler dikkatli olsun, Malkara-Çanakkale'de bakım 30 Ekim'e kadar sürecek

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre Malkara-Çanakkale kesimindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları 30 Ekim'e kadar sürecek. Yapım, bakım ve onarım sürdürülen kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminde muhtelif yerlerde yapılan üstyapı bakım ve onarım çalışmaları 30 Ekim'e kadar devam edecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki Devlet Demir Yolları Köprüsü'nün Söke istikameti 1-2. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi ulaşıma kapatılarak, trafik akışı sol şeritten sağlanıyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 43-44. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip yolundaki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 0-20. kilometrelerinde bordür çalışmaları nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapılıyor.

Çorum-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı ve bağlantı yolları yapımı, Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometrelerinde ise üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli il sınırı-Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. kilometrelerinde sathi kaplama onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Balıkesir-Dursunbey devlet yolunun 62-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA
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