Sürücünün Hüzünlü Sincap Kurtarma Anısı

ARTVİN'de araç sürücüsü Salih Taş, yol kenarında hareketsiz halde bulduğu sincabı veterinere götürdü. Yapılan kontrolde sincabın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Artvin'de seyir halindeyken yol kenarında hareketsiz halde yatan bir sincabı fark eden Salih Taş, aracını durdurup, hayvanın yanına gitti. Taş, yaralı olduğunu ve yaşama tutunmaya çalıştığını düşündüğü sincabı bulunduğu yerden alıp veterinere götürdü. Veteriner kliniğinde yapılan kontrolde sincabın hayatını kaybettiği tespit edildi. Aldığı haber karşısında üzüntü yaşadığını belirten Taş, "Yol kenarında görünce yaşadığını düşündüm. Hemen veterinere götürdüm ancak öldüğünü öğrendim. Çok üzüldüm" dedi.