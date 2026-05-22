Sürücüye 4 yıl 5 ay hapis cezası

ANKARA'da Elif Güner'e (14) yaya geçidinde çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sürücü Yasin Aloğlu, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Aloğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Kaza, 19 Şubat'ta Turan Güneş Bulvarı'nda Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Güner'e, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerlediği öne sürülen Yasin Aloğlu idaresindeki 06 BA 4825 plakalı otomobil çarptı. Elif Güner, yaya geçidinden yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yaralanan Güner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 9'uncu sınıf öğrencisi Elif'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Otomobil sürücüsü Aloğlu ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlanarak olaya ilişkin iddianame hazırlandı. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılması talep edilen iddianame Ankara 68'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ankara 68'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuklu sanık Yasin Aloğlu, hayatını kaybeden Elif Güner'in annesi Tuğba Güner, babası Dündar Güner, kardeşi Arda Güner ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, duruşma salonunun yetersiz olması nedeniyle basın mensupları ile izleyicilerin salona alınmayacağını bildirdi. Sanık Yasin Aloğlu savunmasında, istemeden böyle bir kazaya neden olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Güner ailesi ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, sanık Yasin Aloğlu'nun 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Aloğlu'nun tahliyesine hükmetti.