Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

04.03.2026 10:16
Fethiye'de arızalanan teknedeki 2 kişi güvenle karaya getirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanarak denizde sürüklenen teknedeki 2 kişi, güvenli şekilde karaya getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Samanlık Plajı önlerinde 5 metrelik bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 2 kişi bulunan tekne, TAHLİSİYE-5 botunca yedeklenerek tersane bölgesine getirildi.

Kaynak: AA

