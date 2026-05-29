Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Beylikdüzü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, Tahlisiye-14 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
