Survivor Yayını Ertelendi

Yunanistan'daki Survivor programının yarışmacısının ağır yaralanmasının ardından programın yayını ertelendi.

SKAI TV'nin haberine göre, Dominik Cumhuriyeti'nde Türk yapım şirketi tarafından çekilen ve SKAI TV'de yayımlanan Survivor programının yarışmacılarından birine, zıpkınla denizde avlandığı sırada turist taşıyan tekne çarptı.

Ağır yaralanan yarışmacının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar Survivor programının yayınının ertelenmesine karar verildi.