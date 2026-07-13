Şuşa'da Yeniden İmar Çalışmaları Devam Ediyor

(ŞUŞA) -HABER: SERDAR ÜNSAL

Yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'da, 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından başlatılan yeniden imar çalışmaları sürüyor. Şuşa Küresel Medya Forumu kapsamında bölgeyi ziyaret eden gazeteciler, savaşın yıktığı kentlerde yürütülen yeniden inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ, 2020 yılındaki İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından yeniden Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. İşgal döneminde ağır tahribata uğrayan bölgede yeniden imar çalışmaları sürüyor.

Şuşa Küresel Medya Forumu kapsamında 53 ülkeden yaklaşık 160 gazeteci ve medya temsilcisi bölgeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

"Medyanın Barışı Teşvik Etme Misyonu: Gerçeği Yeniden Ortaya Çıkarma ve Güveni Yeniden İnşa Etme" temasıyla düzenlenen forumda, Karabağ'da yürütülen yeniden yapılanma süreci uluslararası basına tanıtıldı."

"377 AİLE ŞUŞA'YA YERLEŞTİ"

Forum kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Başkanı Hikmet Hacıyev, Şuşa'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hacıyev, bugün itibarıyla 377 ailenin Şuşa'ya yeniden yerleştiğini, yeni konutların tamamlanmasıyla birlikte geri dönüşlerin etaplar halinde devam edeceğini belirtti.

Kentte sadece konutların değil; yolların, kamu binalarının, eğitim kurumlarının, sosyal yaşam alanlarının ve altyapının da eş zamanlı yeniden inşa edildiğini belirten Hacıyev, tarihi dokunun korunmasına özel önem verildiğini vurguladı.

SAVAŞIN İZLERİ SİLİNİYOR

Forum katılımcıları, restore edilen tarihi yapıları, yeni yerleşim alanlarını ve devam eden projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Savaş sırasında büyük ölçüde yıkıma uğrayan bölgede bugün yeni konutlar, kamu binaları, oteller, parklar ve sosyal yaşam alanları yükselirken, ulaştırma ve altyapı yatırımları da devam ediyor.

Gazeteci Cabbar Şıktaş, kentteki değişime ilişkin, "Burası bir zamanlar harabeye dönmüş, girilmesi dahi mümkün olmayan bir bölgeydi. İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından kapsamlı bir yeniden yapılanma başladı. Bugün yeni yollar, caddeler ve yaşam alanları oluşturuldu. Azerbaycanlılar yeniden Şuşa'ya ve Karabağ'a dönüyor" ifadelerini kullandı.

"12 YAŞINDA AYRILDIĞIM ŞEHRE KIZIMLA DÖNDÜM"

Aslen Şuşalı olan ve Avrupa'da gazetecilik yapan Hatire Serdarqızı, yıllar sonra kızını çocukluğunu geçirdiği şehre getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Savaş nedeniyle 12 yaşındayken Şuşa'dan ayrılmak zorunda kaldığını belirten Serdarqızı, "Bugün kızımla birlikte yeniden ayağa kalkan şehrimizi geziyoruz. Çocukluk anılarımı ona anlatabiliyorum. Şuşa'nın yeniden inşa edilmesi bizim için büyük anlam taşıyor" dedi. Henüz kalıcı konutlarının teslim edilmediğini belirten Serdarqızı, tüm Şuşalıların bir gün yeniden kendi evlerinde yaşayacağına inandığını ifade etti.

Xatire Serdarqızı'nın kızı Sara da annesinin çocukluğunu geçirdiği sokakları birlikte gezmenin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, savaşta yaşamını yitirenleri rahmetle andı.

YENİDEN İMAR ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şuşa'nın yanı sıra Hankendi, Hocalı, Fuzuli ve Karabağ'ın diğer yerleşim yerlerinde de yeniden imar çalışmaları sürüyor. Bölgede otoyollar, tüneller, köprüler, hastaneler, okullar, kamu binaları ve yeni konut projeleri hayata geçirilirken, savaşın izlerinin silinmesi ve yerleşimlerin yeniden canlandırılması hedefleniyor.