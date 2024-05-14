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Susayan kediye kendi elleri ile su içirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kedinin su içmeye çalıştığını gören minik bir çocuk, kediye kendi eliyle su içirdi.

Kahramanmaraş'ta yürekleri ısıtan bir görüntü kayda alındı. Çocuk, şehir merkezinde bulunan çeşmenin önünde susayan ve su içmeye çalışan kediyi gördü. Bu durum üzerine kediye yardımcı olmak isteyen çocuk, hayvana kendi eliyle su içirdi.

Çok susayan kediye bir eliyle su içiren çocuk bir yandan da kediyi sevmeye çalışması herkesin içini ısıtırken o anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.