Yeni seçilen Suşehri Belediye Meclisi, ilk toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.
Belediye Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantı. saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kayaoğlu, MHP'den 4, AK Parti'den 5 ve BBP'den 2 olmak üzere 11 belediye meclis üyesiyle Suşehri'nin geleceği için güzel projelere imza atacaklarını söyledi.
Meclis üyelerine görevlerinde başarı dileyen Kayaoğlu, şunları kaydetti:
"İnşallah belediye meclis üyelerimizle ilçemizin geleceği için güzel bir dönem geçireceğiz. Alacağımız kararlar memleketimizin lehine olacaktır. Sadece bugünleri düşünerek değil, yarınları düşünerek kararlar alarak ilçemize projeler sunacağız. Bizlere bu çalışma görevini veren Suşehri halkına teşekkür ederim."
Gündem maddelerinin de görüşüldüğü meclis toplantısında, komisyon üyeleri ve meclis başkan vekillerinin seçimi yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Suşehri Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Demirkent TOKİ ilkokulundan 120 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyarete ederek polislere çiçek takdim etti. Öğrencilere emniyet binası gezdirilerek, polis araçlarının tanıtıldığı ve çeşitli hediyeler verildiği etkinlikte eğlenceli vakit geçirildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Denetim sonucunda ağa el konularak, ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle bırakıldı.
Isparta'da park halindeki bir otomobil, elektrik kontağında meydana gelen kısa devre nedeniyle yanmaya başladı. Yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.
Bursa Ticaret Borsası, sahur etkinliğinde kent protokolünü buluşturarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak bir atmosfer oluşturuldu.
Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci köyünde, çeyrek asırdır sürdürülen geleneksel iftar yemeği, bu yıl da gerçekleştirildi. Evci eski Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıyüce tarafından her yıl düzenlenen iftar yemeği, Evci köy konağında yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?