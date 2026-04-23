Suşehri Dağcıları Kösedağ\'da Kayak Keyfi

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde faaliyet gösteren Suşehri Dağcılık Kulübü (SUDAK) ekipleri, tırmandıkları Kösedağ'ın zirvesinde vücutlarına geçirdikleri poşetle kayak keyfi yaptı.

Suşehri ilçesinde SUDAK ekipleri, her yıl sıklıkla düzenledikleri Kösedağ tırmanışını bu yıl da yaptı. Yüksekliği 2 bin 794 olan dağın zirvesine çıkan ekipler, karla kaplı olan bölgede kayak yaptı. Plastik poşeti vücutlarına geçiren dağcılar, yüzüstü şekilde yamaçtan hızlı bir şekilde kaydı. O anlar da cep telefonu ile kayda alındı. Nisan ayında tamamen karla kaplı zirvede çekilen görüntüler ilgi çekti.