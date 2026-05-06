Suşehri HES İncelemesi

06.05.2026 13:31
Kaymakam Yıldız ve Başkan Kayaoğlu, Kılıçkaya HES'te inceleme yaparak bölgenin gelişimini değerlendirdi.

Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Kılıçkaya Hidroelektrik Santrali'nde (HES) incelemede bulundu.

Yıldız ve Kayaoğlu, santralin çalışmaları hakkında işletme müdürü Gökhan Çakmak'tan bilgi aldı.

Yıldız, ziyarette, kurumlar arası işbirliği, bölgenin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik planlamalar üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederek, "Nazik ev sahipliği ve misafirperverliklerinden dolayı baraj personelimize teşekkür ederiz. Çalışmalarında kolaylıklar dileriz." dedi.

Kayaoğlu ise Kılıçkaya Barajı'nın önemine vurgu yaptı.

Barajda bu yıl su seviyesinin yüksek olduğunu dile getiren Kayaoğlu, bu durumun baraj kenarında bulunan belediyeye ait sosyal tesislerde de risk oluşturduğunu belirtti.

Kayaoğlu, Suşehri ve çevresinde doğal güzellikleriyle özdeşleşen barajın üretimiyle Türkiye enerjisine de büyük destek verdiğini kaydetti.

Ziyarete, Suşehri Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Güzel, İlçe Müftüsü Adem Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Recep Yüksel ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Özkan katıldı.

Kaynak: AA

