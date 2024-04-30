Suşehri ilçesinde gezi ve piknik alanları kene ve zararlı haşerelere karşı ilaçlandı - Son Dakika
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Suşehri ilçesinde gezi ve piknik alanları kene ve zararlı haşerelere karşı ilaçlandı

Suşehri ilçesinde gezi ve piknik alanları kene ve zararlı haşerelere karşı ilaçlandı

Suşehri ilçesinde, Kılıçkaya Barajı Sosyal Tesisleri bölgesindeki piknik ve gezi alanları ile çocuk oyun parklarında kene ve zararlı haşerelere karşı ilaçlama yapıldı. Ayrıca, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını bulaştıran kenelere karşı da ilaçlama çalışması başlatıldı. Vatandaşlardan da kenelere karşı tedbirli olmaları istendi.

30.04.2024 13:25
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Suşehri ilçesinde gezi ve piknik alanları kene ve zararlı haşerelere karşı ilaçlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların yoğun olarak kullandığı özellikle Kılıçkaya Barajı Sosyal Tesisleri bölgesindeki piknik ve gezi alanları ile çocuk oyun parklarının bulunduğu alanda ilaçlama yapıldığı belirtildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sinek, sivrisinek ve karasinek gibi her türlü haşereye karşı yapılan ilaçlama çalışmalarına devam ederken, hava sıcaklığının artması ile kene ilaçlama çalışmalarına da hızla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşlardan da kenelere karşı tedbirli olmaları istenilerek, şunlar kaydedildi:

"Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine konulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir."

Kaynak: AA

Çocuk, Kırım, Çevre, Belediye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suşehri ilçesinde gezi ve piknik alanları kene ve zararlı haşerelere karşı ilaçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suşehri ilçesinde gezi ve piknik alanları kene ve zararlı haşerelere karşı ilaçlandı - Son Dakika
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