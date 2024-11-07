Suşehri\'nde Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

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Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Gönüloğlu Mahallesi Fevziçakmak Caddesi'nde parke taşı yerine yapılan asfalt çalışmalarını inceledi.

Caddenin ilçe merkezine bağlantı yolu olmasından dolayı çok önemli bir güzergah olduğunu söyleyen Kayaoğlu, "Yıllar önce yapılan parke taş döşemesinin tahrip olmasından dolayı sürücülerden yoğun şikayetler geliyordu. Parke taşlarını kaldırarak, yerinde gerekli tesviyeleri yaptıktan sonra sıcak asfaltla yolumuzu güzel bir görünüme kavuşturacağız." dedi.

Çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden Kayaoğlu, "Amacımız ilçemize güzel hizmetler yapmak. Hizmet için halkımız bizleri bu makama layık gördü. Bizler de onların bu güvenini boşa çıkartmadan en güzel hizmetleri halkımızla buluşturacağız." diye konuştu.