Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir dairede kombiden sızan doğal gazdan kaynaklanan patlamada ev sahibi yaralandı.
Yenimahalle Emrah Sokak'ta 3 katlı binanın 3. katındaki dairede kombiden sızan doğal gazın sıkışmasından kaynaklanan patlama meydana geldi.
Olayda ev sahibi S.A. (35) yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki bir başka hastaneye sevk edildi.
Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Suşehri'nde Doğal Gaz Patlaması - Son Dakika
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