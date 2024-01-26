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Suşehri'nde Esnaflara Destek İçin İş Yeri ve Otopark Projesi - Son Dakika
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Suşehri'nde Esnaflara Destek İçin İş Yeri ve Otopark Projesi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, esnaflara destek olmak amacıyla kapalı otoparklı iş yeri yapılacağı belirtildi. Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, projenin tamamlandığını ve kısa sürede ihale çalışmalarına çıkacaklarını açıkladı. İlçe merkezinde iş yeri sıkıntısı olduğunu belirten Yüksel, bu projenin iş yeri sıkıntısını bir nebze çözeceğini ifade etti.

Suşehri\'nde Esnaflara Destek İçin İş Yeri ve Otopark Projesi
26.01.2024 - 17:48,
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde, esnaflara destek olmak amacıyla kapalı otoparklı iş yeri yapılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı açıklamada, Eski Hükümet Konağı yerine yapılan şehir kent meydanının yanında bulunan, mülkiyeti belediye ait 1200 metrekare alana iki katlı otopark ve üzerine 2 katlı 10 adet iş yeri yapılacağını söyledi.

Yüksel, ilçeyi güzelleştirmek için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirterek, "Çalışmanın projesi tamamlanmış olup, inşallah kısa sürede ihale çalışmalarına çıkmış olacağız. Çünkü ilçe merkezinde iş yeri sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Bizler de bu sebeple bir nebze iş yeri sıkıntısı çözmek amacıyla bu projemizi hazırlattık. Sadece ihale aşaması kaldı. Onu da kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Kaynak: AA
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Fazlı Yüksel, Hükümet, Suşehri, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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