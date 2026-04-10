Suşehri'nde Hacı Adaylarına Eğitim Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suşehri'nde Hacı Adaylarına Eğitim Semineri

Suşehri\'nde Hacı Adaylarına Eğitim Semineri
10.04.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suşehri'nde 27 hacı adayı için eğitim semineri düzenlendi, Müftü Yılmaz dualarla destekledi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu kapsamında hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan 27 hacı adayına yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Suşehri Müftülüğü tarafından Hazreti Ebubekir Cami'nde düzenlenen seminer, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Daha sonra, hacı adayları çeşitli konularda bilgilendirdi.

Suşehri Müftüsü Adem Yılmaz, hacı adaylarına bilgiler vererek, "Yüce Rabbimden niyazımız hacı adaylarımızın bu mübarek yolculuklarını sağlık ve huzur içerisinde tamamlamaları, salimen gidip ganimen dönmeleri ve haclarının mebrur olmasıdır." dedi.

İlçe vaizi Hacer Sarıbaş, din hizmetleri uzmanı Mustafa Can, din görevlileri Hasan Özata, Baki Yüksel ve Sedat Yavuz da bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Program, hacı adaylarına katılım belgesi verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suşehri'nde Hacı Adaylarına Eğitim Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:28:28. #7.13#
SON DAKİKA: Suşehri'nde Hacı Adaylarına Eğitim Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.