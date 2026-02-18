Suşehri\'nde Yeni Din Görevlilerine Cübbe Töreni

Sivas'ın Suşehri ilçesinde göreve yeni atanan 10 din görevlisi için cübbe giyme programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Suşehri Müftüsü Adem Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, din görevlilerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Din görevlilerine tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Sizlerden cami faaliyetlerinin yanında, halkla bütünleşmenizi, sevinç ve kederlerini paylaşmanızı, aile ziyaretleri yapmanızı, çocuk ve gençlerle iletişiminizi en üst seviyeye çıkarmanızı, onları cami ve cemaate kazandıracak tutum ve davranışlarda bulunmanızı istiyorum." dedi.

Yılmaz, din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.

Programa din hizmetleri uzmanı Mustafa Can da katıldı.