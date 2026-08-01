Susurluk'ta Orman Yangını Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Susurluk'ta Orman Yangını Havadan Görüntülendi

Susurluk\'ta Orman Yangını Havadan Görüntülendi
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Yangın, Yıldız Mahallesi'nde çıktı; ekipler müdahalelere devam ediyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Yıldız Mahallesi'nde dün başlayan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.

Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına?,?????? 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Susurluk'ta Orman Yangını Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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