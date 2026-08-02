Susurluk\'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi'nde 31 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, 11 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 395 personelle yangına müdahale edildi. Alevlerin yaklaştığı 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ile 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerini tahliye ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından 4 minibüs bölgeye yönlendirildi.

450 HEKTARLIK ALAN YANDI

Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona ererken, ekipler karadan yangınla mücadelesini gece boyu sürdürdü. Alevler Kepsut ilçesine doğru ilerlerken; meşe, karaçam, kızılçam, kayın ve gürgen ağaçlarından oluşan ormandaki yangında 450 hektarlık alan zarar gördü.

BAKAN YUMAKLI: YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINDA

Rüzgarın da hızını azaltmasıyla ilerleyişi 22 saat sonra kısmen kontrol altına alınan yangın, Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında yeniden alevlendi. Yangına havadan ve karadan 6 uçak, 9 helikopter, 82 arazöz, 4 iş makinesi ve 472 personelle müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.