Susuz Şelalesi Baharda Coştu

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Kars'ta bulunan Susuz Şelalesi, karların erimesi ve bahar yağmurlarıyla birlikte daha gür akıyor.

Kars-Ardahan kara yolunda yer alan ve 75 metre yükseklikten aktığı için "uçan su" olarak da adlandırılan Susuz Şelalesi, her mevsim oluşturduğu doğal güzelliklerle ilgi görüyor.

Susuz Kaymakamlığı tarafından hazırlanan projeyle bölgeye kazandırılan "Susuz Şelalesi Mesire Alanı"na gelen vatandaşlar, burada hem piknik yapıyor hem de seyir terasından şelaleyi izleme fırsatı buluyor.

Kışın büyük bölümü buzla kaplanan şelale, baharda eriyen kar suları ve yağışların etkisiyle daha coşkun akıyor.