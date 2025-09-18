Süt Fiyatlarına Zam: 19,60 TL Olacak - Son Dakika
Süt Fiyatlarına Zam: 19,60 TL Olacak

18.09.2025 11:45
Ulusal Süt Konseyi, 1 Ekim 2025'ten itibaren çiğ inek sütü fiyatını 19,60 TL olarak belirledi.

(EDİRNE) - Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütü referans fiyatına 1 Ekim 2025'ten geçerli olmak üzere 1 lira 25 kuruş zam yaptı.

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ekim 2025'ten geçerli olmak üzere çiğ inek sütü referans fiyatını litre başına 19,60 lira olarak açıkladı. Referans fiyat litre başına 1 Ekim 2025 tarihine kadar 18,35 lira olarak uygulanmaya devam edecek. Konsey, çiğ inek sütü tavsiye fiyatını 1 Ağustos 2025 tarihinde 18,35 TL olarak belirlemişti.

"Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Aralık-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir"

Ulusal Süt Konseyi'nin Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararda şöyle denildi:

" Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 19,60 TL olarak oy birliği ile belirlenmiştir.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 29 kuruş fark uygulanacaktır.

Çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı Aralık-2025 döneminde yeniden değerlendirilecektir."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Zam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
