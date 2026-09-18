Süt sağarken akıma kapılan 58 yaşındaki kadın Nevşehir Derinkuyu'da hayatını kaybetti

Süt sağarken akıma kapılan 58 yaşındaki kadın Nevşehir Derinkuyu'da hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir Derinkuyu'da besicilik yapan 58 yaşındaki kadın, süt sağma makinesini ineklere takmak isterken elektrik akımına kapıldı. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde makineyle süt sağmak isterken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Baş Mahallesi Eski Cami Yolu Sokak'ta besicilik yapan Bahdışen H. (58), süt sağma makinesiyle ahıra gitti.
Bahdışen H, makineyi ineklere takmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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