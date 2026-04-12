Süt Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika
Süt Üreticileri Zor Durumda

12.04.2026 11:02
CHP Milletvekili Gürer, Niğde'de süt üreticilerinin maliyet artışları nedeniyle yaşadığı sorunları dinledi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de süt üreticileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Artan maliyetler nedeniyle hayvancılığın sürdürülemez hale geldiğini belirten süt üreticisi Arif Arıgümüş, "Bir iki yıl daha ayakta kalabileceğimiz şüpheli. Kredi kullandım. Krediyle döndürüyoruz" dedi. Ömer Fethi Gürer de "Yem fiyatları düşmeli. Süt fiyatı artınca yem de artıyor. Üretici kazanamıyor. Bu yüzden süt ineğini kesime gönderenler oluyor. Bir inek kesimi beş yavrunun doğmasının önüne keser" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'de süt üreticisi Arif Arıgümüş ile bir araya geldi. Artan yem fiyatları, ahır giderleri,yükselen kredi faizleri, mazot ve veteriner giderleri nedeniyle küçük aile işletmelerinin kapanma noktasına geldiğini belirten üretici, "Bir bankadan çekip öbür bankaya ödüyoruz. Bu iş sürdürülebilir değil" dedi.

Ömer Fethi Gürer ise bölgede 10 hayvanı olan birçok işletmenin ahır kapattığını belirterek, küçük aile işletmelerinin desteklenmemesi halinde süt üretiminde ciddi sorunlar yaşanacağı uyarısında bulundu.

Gürer, "Bölgemizde sık sık aile işletmelerini ziyaret ediyoruz. Hayvancılığın durumunu yerinde saptamaya çalışıyoruz. Özellikle süt inekçiliği yapan küçük aile işletmelerinde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bölgemizde 10 hayvanı olan birçok üretici ahırlarını kapattı. Çünkü küçük aile tipi işletmeler, eğer yemi kendi üretmiyorsa artık hayvancılık yapması zorlaştı. Çünkü sürekli yem fiyatları artıyor ama yem fiyatına uygun gelir artmıyor" şeklinde konuştu.

"Süt fiyatları artıyor, yem fiyatları onun peşinde koşturuyor"

Süt üreticisi Arif Arıgümüş, işletmenin aile işletmesi olduğunu belirterek, tüm yükü ailece üstlendiklerini ifade etti. İşletmede 30 sağmal inek bulunduğunu belirten Arıgümüş, süt üreticilerinin en büyük sorununun yem fiyatları olduğunu söyledi. Arıgümüş, "Şu anki sorunlar yem fiyatları. Süt fiyatları artıyor, yem fiyatları onun peşinde koşturuyor" diye konuştu.

Gürer'in yem fiyatlarıyla ilgili sorusuna Arıgümüş, 50 kiloluk süt yeminin bin, bin 50 lira olduğunu belirtti. Süt üretiminin süt yemi olmadan mümkün olmadığını vurgulayan Arıgümüş, "O yemi kesinlikle bu hayvanın yemesi lazım" dedi.

Bölgede mera imkanı bulunmadığını belirten Arıgümüş, maliyetlerin bu nedenle arttığını ifade ederek, "Mera yok. 12 ay hayvana kapalı bakıyoruz. Yonca ve sap kısmının yarısını kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Kalanını satın alıyoruz. Yemin yarısını kendimiz yetiştiriyoruz," diye konuştu. Bir hayvanın günlük maliyetinin yaklaşık 300 lira olduğunu belirten Arıgümüş, çiğ süt fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını belirterek, "Bugün toplanan çiğ süt fiyatı kesinlikle kurtarmıyor. Sütün 30 lira olması lazım" ifadelerini kullandı.

"Bizim bile bir iki yıl ayakta kalabileceğimiz şüpheli"

Artan yem fiyatlarının üreticiyi zorladığını belirten Arıgümüş, şunları söyledi:

"Bugün arpa 10 bin 500 lira. Yemin içine girdiği zaman maliyet artıyor. Süt 30 lira olsa yem onun peşine yetişiyor. Yem yerinde saysın, süt de yerinde saysın. Ama yemle süt arasında mesafe olsun. Bugün süt 30 lira oluyorsa yem de hemen onun peşine geliyor. Yemde sübvansiyon desteği sağlansa, yüzde 50'sini kamu karşılasa ciddi anlamda olur. Pancar küspesi kilosu 7 lira, tonu 7 bin, Yonca tonu 11–14 bin lira, Arpa 10 bin 500 lira. Bu yıl maliyetler daha da yükseldi. Toprak Mahsulleri Ofisi 10 bin 500 liraya arpa satıyor. Bizim bile bir iki yıl ayakta kalabileceğimiz şüpheli. Kredi kullandım. Krediyle döndürüyoruz. Bir bankadan çekiyoruz, öbür bankaya ödüyoruz. Faizler çok arttı. Yüzde 47, yüzde 50. Özel bankalar yüzde 57'ye kadar çıkıyor. Yakınımızda bir işletme vardı, kapattı gitti. 300 bin dolar yatırım yapmıştı. Zarar etti, kapattı. Her işi kendimiz yapıyoruz. Hanım, çocuk, ben. 24 saat hayvanlarla ilgileniyoruz. O halde zar zor geçiniyoruz."

Arıgümüş, şap hastalığının üretimi etkilediğini belirterek,"Devlet aşı yaptı ama biz özel aşı da aldık. Veteriner maliyetleri arttı. Veterinerin gelmesi bile 2.500 lira. Bir hayvana yedi defa aşı yaptırdık. Her aşı yaklaşık bin lira" dedi. Şap hastalığının yavrulamalara da etki ettiğini belirten Arıgümüş "Hayvan kaybımız olmadı ama döllemede sıkıntı oldu" ifadelerini kullandı.

"Severek yapıyoruz ama artık geri itiyor"

Arif Arıgümüş, son iki yılda hayvancılığın zorlaştığını, daha önce kesinlikle böyle bir dönem yaşamadıklarını belirterek, "Severek yapıyoruz ama artık geri itiyor. Hayvancılık için şehirden buraya geldim. Ailemi bıraktım, yerleştim. Ama maliyetler arttı" dedi.

Ömer Fethi Gürer de "Yem fiyatları düşmeli. Besicilikte en büyük girdi yem. Süt fiyatı artınca yem de artıyor. Üretici kazanamıyor. Bu yüzden süt ineğini kesime gönderenler oluyor. Bir inek kesimi beş yavrunun doğmasının önüne keser. Hayvancılığın sorunları da artar" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Güncel, Niğde

Son Dakika Güncel Süt Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika

SON DAKİKA: Süt Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika
