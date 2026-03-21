Suudi Arabistan 6 İHA'yı İmha Etti

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son bir saat içinde ülke topraklarını hedef alan 6 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan kısa açıklamalarda, İran'dan yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir saatte 6 İHA'nın doğu bölgesinde tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.