Suudi Arabistan 6 İHA'yı İmha Etti - Son Dakika
Suudi Arabistan 6 İHA'yı İmha Etti

21.03.2026 22:37
Suudi Arabistan, İran'dan gelen 6 İHA'nın doğu bölgesinde imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son bir saat içinde ülke topraklarını hedef alan 6 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan kısa açıklamalarda, İran'dan yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir saatte 6 İHA'nın doğu bölgesinde tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan 6 İHA'yı İmha Etti - Son Dakika

23:27
Geriye enkaz görüntüleri kaldı İran, İsrail’i harabeye çevirdi
Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İran, İsrail'i harabeye çevirdi
21:33
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran’ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
Devrim Muhafızları Komutanı: Bundan sonra İsrail semalarında İran'ın füze üstünlüğünü ilan ediyorum
21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
20:14
İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
19:57
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
İran: Tüm adalarda çocuk katilleri için mezarlar hazırladık
19:01
Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması için 22 ülkeden “katkıda bulunma“ taahhüdü
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden "katkıda bulunma" taahhüdü
SonDakika.com Haber Portalı. 21.03.2026 23:52:44.
SON DAKİKA: Suudi Arabistan 6 İHA'yı İmha Etti - Son Dakika
