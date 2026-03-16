Suudi Arabistan 61 İHA\'yı İmha Etti

16.03.2026 07:46
Suudi Arabistan, doğu bölgesinde 61 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 61 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkenin doğusuna atılan 12 İHA'nın daha havada engellendiğini, böylece bu gece engellenen İHA sayısının 61'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların geldikleri yer ve saldırı girişimi sonucu herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

08:08
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı
07:55
Vuran vurana Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibine bir şok daha
Vuran vurana! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine bir şok daha
07:45
50 bine yakın oy kullanıldı Barcelona’da başkan Laporta 2031’e kadar devam
50 bine yakın oy kullanıldı! Barcelona'da başkan Laporta 2031'e kadar devam
07:37
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya’dan ret yanıtı geldi
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi
06:54
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
06:37
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
