Suudi Arabistan, Balistik Füzeleri İmha Etti

06.03.2026 05:54
Suudi Arabistan, hava sahasında 3 balistik füze ve 2 İHA'nın engellendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 3 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın, ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü'nü hedef alan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

Ülkenin ve El-Harc ilinin doğusunda 1'er İHA'nın imha edildiği vurgulanan açıklamada, füzeler ve İHA'ların hangi bölgeden fırlatıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Açıklamada, bunun, İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinin İran tarafından hedef alınmasıyla aynı döneme denk geldiği ifade edildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

