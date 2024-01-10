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Suudi Arabistan, birçok ülkeyle hacı kotası ve hizmet protokolleri imzaladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, birçok ülkeyle hacı kotası ve hizmet protokolleri imzaladı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, birçok ülkenin hac misyon başkanlarıyla bir dizi hac işleri protokolü imzaladığını duyurdu. Ayrıntılar açıklanmadı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Hac ve Umre Hizmetleri Konferansı ve Fuarı yarın sona eriyor.

Suudi Arabistan, birçok ülkeyle hacı kotası ve hizmet protokolleri imzaladı
10.01.2024 - 22:57,
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Suudi Arabistan, birçok ülkeyle hacı kotası ve verilecek hizmetlere ilişkin protokol imzaladığını duyurdu.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hac sezonuna hazırlık kapsamında birçok ülkenin hac misyon başkanlarıyla bir dizi hac işleri protokolü imzalandı." denildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, 6 Ocak'ta "Expo Hac 2024" adıyla başlayan Hac ve Umre Hizmetleri Konferansı ve Fuarı, yarın sona eriyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 7 Ocak'ta, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile 2024 yılı hac protokolünü Cidde'de imzalamıştı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 2023'te 150 ülkeden 1 milyon 845 bin kişinin hacı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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