Suudi Arabistan'da 6 Ürdünlü Hacı Adayı Güneş Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Hac ibadetini eda için Suudi Arabistan'da bulunan 6 Ürdünlünün güneş çarpması sonucu vefat ettiği bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 6 Ürdünlü hacı adayının bugün hac ibadetini yerine getirirken güneş çarpması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Cenazelerin ülkelerine nakledilmesi ya da orada defnedilmesiyle ilgili prosedürlerin Suudi Arabistan makamlarıyla birlikte takip edildiği kaydedildi.

Hacı adaylarının, Ürdün'ün resmi hac heyetinin dışından olduğu bilgisine yer verildi.