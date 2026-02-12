Suudi Arabistan'da Bakan Değişikliği

Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle Yatırım Bakanı Halid el-Falih görevden alındı, yerine Fahd bin Abdulcelil Al Seyf atandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in kararnamesiyle Yatırım Bakanlığında değişikliğe gidildi.

Yatırım Bakanlığından alınan Falih, "Devlet Bakanı ve Bakanlar Kurulu Üyesi" olarak görevlendirildi.

Fahd bin Abdulcelil Al Seyf ise ülkenin yeni Yatırım Bakanı olarak atandı.

Kararnamede ayrıca yargı ve güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere birçok önemli göreve yeni atamalar yapıldığı belirtildi.