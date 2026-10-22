Suudi Arabistan'da Dammam havalimanı saldırısında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Suudi Arabistan'da Dammam havalimanı saldırısında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi, Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi: Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kaynak: AA
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