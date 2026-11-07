Suudi Arabistan'da Necran ve Cizan için tehlike alarmı verildi, tehlike kısa sürede geçti

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneybatısındaki Necran ve Cizan için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneybatısında yer alan Necran ile Cizan için erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar özellikle pencerelerden uzak güvenli bir odaya geçilmesi ve bulunulan binadan çıkılmaması çağrısı yapılan açıklamada, dışarıdakilerin ise en yakın binaya girmeleri veya korunaklı bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden kısa süre sonra yapılan açıklamada da tehlikenin geçtiği ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad'a ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.