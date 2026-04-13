Suudi Arabistan'da Organ Bağışçılarına Nişan

Suudi Arabistan'da organ bağışında bulunan 200 kişiye Kral Abdülaziz Nişanı verileceği bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın aktardığı bilgiye göre, Kral Selman bin Abdülaziz'in onayıyla temel organlarından birini bağışlayan 200 vatandaşa, Kral Abdülaziz Nişanı'nın üçüncü derecesinin verilmesi kararlaştırıldı.
Ödüllendirme kararı, hayattayken veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan bağışlar yoluyla bir organını bağışlayan kişileri kapsıyor.
Kararın organ bağışı bilincini teşvik etmek ve insani katkıları onurlandırmak amacıyla alındığı kaydedildi.
Yetkililer, söz konusu uygulamanın toplumda gönüllü organ bağışı kültürünü güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.
