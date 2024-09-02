Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Şura Meclisi ve Yüksek Alimler Heyeti'ne Yeniden Yapılandırma Talimatı

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, ülkesindeki Şura Meclisi ve Yüksek Alimler Heyeti'nin yeniden yapılandırılması talimatı verdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan Kraliyet Kararnamesine göre, Şura Meclisi, Abdullah bin Muhammed bin İbrahim Al eş-Şeyh başkanlığında yeniden yapılandırılacak.

Başkan Al Şeyh'in liderliğinde seçilecek 150 üyenin görev süresi 4 yıl olacak.

Şura Meclisi Başkan Yardımcısı olarak da Meşal es-Selemi atandı.

Yüksek Alimler Heyeti de Suudi Arabistan Müftüsü ve Yüksek Alimler Heyeti Başkanı Şeyh Abdülaziz Al eş-Şeyh liderliğinde 20 yeni üyeyle yapılandırılacak.

Suudi Arabistan'daki Yüksek Alimler Heyeti, 1971'de kuruldu ve üyeleri Kraliyet Kararnameleriyle atanıyor.