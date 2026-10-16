Suudi Arabistan'daki Ulusal Şahin Müzayedesi'nde iki yavru şahin 374 bin riyale satıldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'daki Ulusal Şahin Müzayedesi'nde iki yavru şahin 374 bin riyale satıldı

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Suudi Arabistan'da düzenlenen 2026 Ulusal Şahin Müzayedesi'nin dördüncü gecesinde iki yavru şahin 374 bin riyale (yaklaşık 100 bin dolar) satıldı. 30 Kasım'a kadar sürecek müzayedeye sadece ülke içinde göç eden deniz şahinlerinin yavruları kabul ediliyor.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Ulusal Şahin Müzayedesi'nde iki yavru şahin, 374 bin Suudi Arabistan riyaline (yaklaşık 100 bin dolar) alıcı buldu.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Ulusal Şahin Merkezi tarafından düzenlenen 2026 Ulusal Şahin Müzayedesi'nin dördüncü gecesinde iki yavru şahinin yaklaşık 100 bin dolara satışı gerçekleştirildi.

Yırtıcı kuş şahin meraklılarının yoğun katılımıyla gerçekleştirilen ve 30 Kasım'a kadar sürecek müzayede, Cazan bölgesinde yakalanan ilk yavru şahinin satışıyla başladı.

12 avcının yakaladığı şahin, 100 bin riyalden başlayan açık artırmayla 193 bin riyale satıldı.

Gecenin kapanışında ise Uveykile bölgesinde Sanitan eş-Şımri ve Yusuf el-Harbi tarafından yakalanan ikinci yavru şahin, 120 bin riyalden başlayan tekliflerle 181 bin riyale alıcı buldu.

Yerel şahinlerin sürdürülebilirliği destekleniyor

Müzayedede, türlerin sürdürülebilirliğini ve soyunun korunmasını desteklemek amacıyla sadece Suudi Arabistan sınırları içerisinde göç eden deniz şahinlerinin yavrularının kabul edildiği, diğer türlerin kapsama alınmadığı belirtildi.

Yerel şahinlerin kabul edileceği müzayede geceleri, şahin avcıları ve ilgililer için televizyon kanalları ile sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Ulusal Şahin Merkezi, av sezonu boyunca avcılara çeşitli entegre hizmetler ve avantajlar sağlıyor.

Merkez ekibi, şahin sahiplerini farklı bölgelerde karşılayarak konaklama ve nakliye masraflarını karşılıyor.

Kaynak: AA
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