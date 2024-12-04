Suudi Arabistan'dan Biyoçeşitlilik Yatırımı

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RİYAD, 4 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan, ülke genelinde biyoçeşitliliği artırmak amacıyla çevreyle ilgili beş inisiyatif açıkladı.

Suudi Basın Ajansı'na göre salı günü duyurulan inisiyatifler çerçevesinde ağaçlandırma çabalarını artırmak için 60 milyon ABD doları yatırım yapılacak.

Duyurulan inisiyatiflerle milyonlarca ağaç dikilmesi ve mangrov ormanları oluşturulması, 300 milyon tohum dağıtılması, bozulmuş arazilerin eski haline getirilmesi, hava kirliliğinin azaltılması ve ülkenin biyolojik çeşitliliğinin geliştirilmesi gibi çevresel hedeflere ulaşılması planlanıyor.

İnisiyatifler, 4. Suudi Yeşil İnisiyatifi Forumu'nun açılış töreni sırasında duyuruldu. Suudi Yeşil İnisiyatifi Forumu, ülkenin emisyonlarını azaltarak, çölleşmeyle mücadele ederek ve doğal ekosistemleri koruyarak daha yeşil bir gelecek yaratma hedefini ilerletmede önemli bir platform işlevi görüyor.