Suudi Arabistan'dan Çin'e 202 Milyon Dolar Sözleşme

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RİYAD, 19 Aralık (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın Diriye Şirketi'yle Çin Liman Mühendislik Limited Şirketi arasında 202,2 milyon ABD doları tutarında bir taahhüt sözleşmesi imzalandı. Sözleşme uyarınca Çinli şirket, Diriye projesinin ikinci faz inşaatının toplu hafriyat işlerini üstlenecek.

Diriye Şirketi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre, toplu hafriyat çalışmalarının, Diriye projesinin yaklaşık 6,3 kilometrekarelik ikinci aşamasının büyük bir kısmını kapsayacağı belirtildi.

600'den fazla iş makinesinin kullanılacağı hafriyat çalışmalarıyla Diriye Kraliyet Opera Binası ve 20.000 kişilik Diriye Arena gibi inşası planlanan Suudi kültür varlıklarının yapım alanlarının şekillendirileceği belirtildi.

"Yeryüzü Şehri" olarak nitelenen Diriye, 14 kilometrekarelik bir alana yayılan geniş kapsamlı bir kentsel gelişim projesi ve proje Diriye Şirketi tarafından geliştiriliyor.

Riyad şehir merkezine kısa bir sürüş mesafesinde bulunan Diriye projesi, 1727 yılına dayanan Suudi Arabistan Krallığı'nın doğduğu yer olarak tarihi öneme sahip. Bu proje, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ekonomik çeşitlendirme planının önemli bir parçası olarak görülüyor.