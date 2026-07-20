Suudi Arabistan'dan Çok Girişli Umre Vizesi Düzenlemesi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Çok Girişli Umre Vizesi Düzenlemesi

20.07.2026 18:41
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Suudi Arabistan, çok girişli umre vizesinin detaylarını ve kullanım şartlarını açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ziyaretçilere ülke genelinde büyük kolaylıklar sağlayan çok girişli umre vizesinin kullanım esaslarını ve sağladığı yeni kolaylıkları paylaştı.

Bakanlık, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, geçerlilik süresi boyunca Suudi Arabistan'a birden fazla kez giriş yapma hakkı tanıyan bu vizeden yararlanabilmek için ziyaretçilerin her giriş öncesinde bakanlığa ait "Nusuk" uygulaması üzerinden gerekli yasal gereklilikleri ve işlemleri eksiksiz tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamaya göre, yeni düzenleme kapsamında çok girişli umre vizesi, düzenlendiği tarihten itibaren 365 gün (1 yıl) boyunca geçerliliğini koruyarak ibadet amacıyla ülkeye birden fazla kez giriş ve çıkış yapılmasına imkan tanıyor.

Vize sahiplerinin bu bir yıllık geçerlilik dönemi boyunca ülke sınırlarındaki toplam konaklama süresi 90 gün ile sınırlandırılırken, kalış süresi ziyaretçilerin her girişlerindeki gün sayısının toplanmasıyla hesaplanıyor.

Seyahatlerin sorunsuz ilerlemesi amacıyla, ziyaretçilerin ülkeden her çıkış yapmasının ardından bir sonraki giriş için kalan konaklama süreleri sistem tarafından otomatik olarak güncelleniyor.

Vizenin aktif olarak kullanılabilmesi için en kritik şartlardan biri olan kayıt zorunluluğu kapsamında, ziyaretçilerin ülkeye her girişinden önce bakanlıkça onaylı hizmet paketlerinden birini seçmesi ve "Nusuk" uygulaması üzerinden resmi umre iznini alması gerekiyor.

Öte yandan bakanlık, çok girişli umre vizesinin Hac döneminde ülkeye giriş amacıyla kullanılamayacağı yönünde uyarıda bulundu.

Hicri takvime göre 1 Zilkade ile 13 Zilhicce tarihleri arasında çok girişli vize sahiplerinin ülkeye kabul edilmeyeceği, seyahat planlarının bu kısıtlamaya göre yapılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Çok Girişli Umre Vizesi Düzenlemesi - Son Dakika

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